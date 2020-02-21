Киев, , 23:51 — REGNUM Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуация украинских граждан и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки там нового коронавируса Covid-2019 привела к тому, что в Новых Санжарах местные жители вступили в столкновения с правоохранительным органами, требуя не допускать эвакуированных на территорию санатория Нацгвардии, где организовали карантин.

В ход пошли камни и горящие покрышки. Правоохранителям с трудом удалось не допустить расправы над эвакуированными.

При этом медики не обнаружили симптомов коронавируса ни у одного их тех, кого поместили в карантин в Новых Санжарах. Сделано это скорее для перестраховки.

Аваков сообщил, что после протестов были задержаны 24 человека. Потом полиция отпустила всех кроме одного.

«Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием, с предложением суду прямого ареста», — рассказал Аваков.