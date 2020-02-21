Москва, , 23:51 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на мосту, расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 21:15 на Бесединском мосту, расположенном на московской кольцевой автодороге (МКАД).

В результате ДТП пострадали три человека, пострадавшие госпитализированы. Информация об их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших, в том числе одном пешеходе, в результате ДТП на северо-западе Москвы.

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