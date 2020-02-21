Ванкувер, Канада, , 23:30 — REGNUM Неизвестный, угнавший частный гидросамолёт и въехавший на нём в похожее воздушное судно, разыскивается сотрудниками полиции в Канаде. Об этом 21 февраля сообщает телеканал CTV.

ЧП произошло ночью в бухте возле города Ванкувера. Злоумышленнику удалось пробраться на воздушное судно и угнать его, но после столкновения с другим гидросамолётом неизвестный угонщик скрылся с места происшествия.

В результате аварии никто не пострадал. Угнанный гидросамолёт получил механические повреждения: у него сломано крыло.

В настоящее время полиция начала ряд мероприятий по установлению личности и розыску злоумышленника. Из-за ЧП над бухтой некоторое время был установлен запрет на полёты гидросамолётов.

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