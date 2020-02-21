Москва, , 23:24 — REGNUM Предмет, похожий на гранату, обнаружил дворник во дворе жилого дома в центре Москвы. Об этом 21 февраля сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Боеприпас был обнаружен на улице Климашкина. На место обнаружения были вызваны специалисты-взрывотехники.

В настоящее время устанавливается, представляет ли угрозу найденная граната.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении в Оренбургской области местным жителем восьми авиабомб времён Великой Отечественной войны. Вес каждого снаряда составляет около 50 кг.

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