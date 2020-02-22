Тегеран, , 08:12 — REGNUM 21 февраля официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране было подтверждено 13 новых случаев заболевания Covid-19 (коронавирусом). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Большинство инфицированных лиц либо являются постоянными жителями города Кум, либо недавно посетили его», — отметил Киануш Джаханпур. По его словам, из этих 13 новых случаев семь было зарегистрировано в Куме, четыре — в Тегеране и два — в провинции Гилян. «К сожалению, два человека уже скончались», — заявил представитель министерства, выразив соболезнования семьям погибших.

Ранее 20 февраля правительство объявило о создании «штаба по борьбе с коронавирусом и его предотвращению» для обеспечения национальной безопасности от смертельной болезни.

По последним данным, у 18 пациентов в Иране был получен положительный результат на коронавирус. Смертельная инфекция, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими.