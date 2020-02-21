Санкт-Петербург, , 23:06 — REGNUM Водитель фуры на большой скорости пронесся по встречной полосе на кольцевой автодороге (КАД) Петербурга недалеко от вантового моста и зацепил более десяти машин. Об этом сообщают очевидцы вечером 21 февраля в одной из социальных сетей.

По словам очевидцев, фура задела 12 легковых авто, некоторые из них разбиты «всмятку». Также, по данным автомобилистов, водитель большегруза выехал со стоянки у бензоколонки «Шелл» неподалёку от места ДТП.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Потоки движения на КАД разделены заградительными барьерами.