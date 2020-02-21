Москва, , 22:45 — REGNUM Начиная с 24 февраля в Москву вернутся холода и выпадет снег, сообщает 21 февраля официальный портал главы столичного муниципалитета.

К вечеру понедельника начнётся похолодание, и к ночи температура воздуха опустится до отметки — 5 градусов по шкале Цельсия. Днём вероятно сохранение минусовых температур, но синоптики допускают нагрев дневного воздуха до +3 градусов.

При этом 22 и 23 февраля жителей столицы ожидает сильный ветер, местами возможны осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, зима 2019−2020 годов в центральной части России выдалась аномально тёплой, некоторые растения уже начали выпускать почки.

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