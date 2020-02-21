Падуя, Италия, , 22:20 — REGNUM Первые тесты двух жителей итальянской Падуи на коронавирус дали положительный результат, сообщили местные власти в пятницу, 21 февраля.

Ранее в этот же день были подтверждены 14 случае коронавируса в регионе Ломбардия (Милан). «Нулевым пациентом» предположительно был гражданин, посещавший Китай в январе 2020 года.

Еще три случая заражения были выявлены ранее — у двоих граждан КНР, посещавших Италию в качестве туристов, и у гражданина Италии, вернувшегося из поездки в Китай.