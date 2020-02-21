Сочи, Краснодарский край, , 22:11 — REGNUM Суд арестовал главу Хостинского района Сочи по ходатайству следствия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКр по Краснодарскому краю 21 февраля.

В следственных органах уточнили, что дело в отношении главы района Сочи возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, летом 2019 года местный житель направил в уполномоченные органы заявку на получение разрешения на индивидуальное жилищное строительство в Хостинском районе. Длительное время ответа не было, и тогда он обратился по данному вопросу к главе района. В беседе чиновник сообщил, что готов ему помочь за вознаграждение в миллион рублей — за сохранение уже начатого объекта, и ещё за 500 тыс. рублей за разрешение на новое строительство. При этом глава района знал о том, что решение данных вопросов в его компетенцию не входит. О предложении со стороны чиновника мужчина заявил в правоохранительные органы.

Вечером 19 февраля 2020 года чиновник встретился с мужчиной, и предложил положить ему деньги в определенный автомобиль. После этого глава района был задержан оперативными сотрудниками службы города Сочи управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Следствие не исключает причастности чиновника к другим эпизодам незаконной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, неофициальная информация о задержании главы района появилась 20 февраля. В тот же день на сайте мэрии Сочи в разделе «Структура администрации» вместо главы района Павла Клопотовского появилась информация о том, что обязанности главы Хостинского района исполняет Иван Савин.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Хостинского района Сочи задержан – СМИ