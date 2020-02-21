Ханой, , 22:44 — REGNUM Ребёнок, возраст которого составляет три месяца, вылечился от коронавируса, которым он заразился от бабушки, во Вьетнаме. Об этом 21 февраля сообщает вьетнамское издание VnExpress.

Трёхмесячная девочка стала самым юным в стране пациентом, излечившимся от коронавируса COVID-19. Ребёнок был выписан из больницы в городе Ханое, куда его госпитализировали десять дней назад.

После выздоровления ребёнок будет находиться под наблюдением врачей в медицинском центре в уезде Биньсуен в провинции Виньфук на севере страны. Сюда девочку поместят сразу после выздоровления.

Мать ребёнка поблагодарила врачей и персонал больницы, заявив, что девочка будет усердно учиться, чтобы тоже стать врачом и помогать людям. Отмечается, что ребёнок заразился коронавирусом от бабушки, которая, в свою очередь, заболела после контакта с человеком, приехавшим во Вьетнам в январе из китайского города Ухань.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях заражения коронавирусом, которые были подтверждены в Италии.

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