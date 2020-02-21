Милан, Италия, , 21:55 — REGNUM Подозреваемыми по делу о крушении скоростного поезда «Красная стрела» в окрестностях Милана стали 11 человек, сообщили в прокуратуре в пятницу, 21 февраля.

Некоторые из подозреваемых — работники железнодорожных компаний. Список может быть расширен, отметили в прокуратуре.

В результате крушения скоростного поезда сообщением Милан — Салерно 6 февраля погибли двое (оба машиниста) и пострадали 27 человек. Всего в поезде было 28 пассажиров — пострадавшими стали почти все, кто находился в составе, включая обслуживающий персонал. По предварительным данным, причиной трагедии стало неверное срабатывание дорожной стрелки.