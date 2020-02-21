Оттава, , 21:54 — REGNUM Власти Канады эвакуировали из Японии 129 своих граждан, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса Covid-2019. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Канады.

Сообщается, что 129 канадских граждан вместе с сопровождающими их членами семей прибыли чартерным рейсом из Токио на базу вооруженных сил Канады в Трентоне.

Симптомы коронавируса Covid-2019 ни у одного из эвакуированных выявлены не были.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тыс. пассажиров и около тысячи человек экипажа, был поставлен на карантин в японском порту Иокогама после того, как у одного из пассажиров диагностировали коронавирус Covid-2019.

На карантин судно было поставлено 5 февраля. Сейчас, спустя две недели, власти Японии начали выпускать тех, кто находился на борту и у кого нет симптомов заражения коронавирусом. В общей сложности на берег уже сошли 970 пассажиров.

Сейчас на судне продолжают находиться чуть более тысячи человек — это члены экипажа и те, кто близко контактировал с кем-то из заразившихся.

Известно, что на борту находились 24 гражданина России. Двое их них заразились коронавирусом.