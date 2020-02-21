Новосибирск, , 21:47 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Новосибирской области. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 1205-м километре автотрассы Р-254 Новосибирск — Челябинск в Убинском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь в сторону Новосибирска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra. Ещё одна пассажирка скончалась от полученных травм после госпитализации в больнице.

По факту аварии, приведшей к гибели людей, проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Новосибирской области.

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