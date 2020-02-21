Ханты-Мансийск, , 21:48 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате наезда на них погрузчика в Нижневартовске. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Югре.

По предварительным данным, водитель погрузчика попытался вытащить застрявшую в сугробе «Газель». Между погрузчиком и «Газелью» оказались двое мужчин.

В результате ЧП один из мужчин погиб на месте от полученных травм, второй госпитализирован.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины трагедии. До сих пор до конца неизвестно, наехал ли погрузчик на мужчин, либо просто придавил их ко второму автомобилю.

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