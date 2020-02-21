Пенза, , 21:08 — REGNUM На одном и том же участке федеральной трассы М5 «Урал» в Пензенской области за несколько минут произошло четыре аварии. Участниками ДТП стали девять автомобилей.

Так, все инциденты произошли на участке от придорожного комплекса «Золотой петушок» до поворота на поселок Лесной. В одной аварии один из участников съехал в кювет, в двух других — столкнулись по три автомобиля, сообщает PenzaInform. В четвёртом ДТП повреждения получили два отечественных авто.

По данным регионального управления ГИБДД, погибших в указанных авариях нет, все автомобили получили механические повреждения. По данным местных жителей, которые обсуждали произошедшие аварии в социальных сетях, утром на трассе была низкая видимость из-за тумана, причём ранее об этом предупреждали в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2020 года в Москве пять автомобилей столкнулись в районе Каширского шоссе на внутренней стороне МКАД. По предварительной информации, один из участников легковых автомобилей потерял управление и столкнулся со вторым, а далее от удара оба автомобиля врезались в еще три машины.