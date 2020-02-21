Пенза, , 20:55 — REGNUM В отношении 34-летнего жителя Пензы утверждено обвинительное заключение по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное распространение, публичная демонстрация порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 20 сентября 2018 года мужчина создал в соцсети интернет страницу, где публиковал скопированные со страниц неустановленных пользователей материалы порнографического характера. При регистрации страницы его предупредили о запрете загружать, хранить, публиковать, распространять порнографические изображения, но злоумышленник, пользуясь сотовым телефоном, копировал порнографию на других интернет-сайтах и добавлял на свою страницу. Все эти публикации были в открытом доступе.

В ходе следствия свою вину мужчина признал, он пояснил, что создал страницу с порнографией для привлечения внимания к ней, чтобы с ним переписывались другие пользователи.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Все ролики порнографического содержания удалены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор 30-летнему мужчине, которого обвинили в распространении порнографии. Жертвой стала его знакомая, суд признал злоумышленника невменяемым.