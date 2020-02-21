Белгород, , 20:43 — REGNUM Информацию о массовом отравлении воспитанников детского сада проверяют следователи в городе Белгороде. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Белгородской области.

Информация о массовом отравлении детей была выявлена следователями в ходе мониторинга публикаций в СМИ и в сети интернет. В публикации было указано, что в микрорайоне Новый в городе Белгороде у более чем 20 воспитанников детского сада № 14 произошли проблемы со здоровьем, есть подозрения на пищевое отравление.

Следствие начало процессуальную проверку фактов, изложенных в прессе и сети интернет. В детском саду работает следственно-оперативная группа, изучаются причины и обстоятельства ЧП.

Наряду со следователями в дошкольном учреждении работают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области. Проводятся следственные мероприятия, осматриваются группы, пищеблок, идёт опрос очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении более чем 20 детей в детском саду № 14 «Золотой ключик» в Белгороде. Трое детей были госпитализированы.

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