Рим, , 20:31 — REGNUM 19 граждан Италии, находившеся на борту парома Diamond Princess, в пятницу, 21 февраля, вылетели из Токио в Рим.

Также на борту самолёта, отправленного в Японию властями Италии — 18 граждан других стран ЕС.

Все они ранее прошли необходимые тесты, результаты которых подтвердили отсутствие коронавируса.

Первоначально предполагалось, что самолёт правительства Италии доставит в Рим 30 граждан страны (всех итальянцев — пассажиров Diamond Princess), а также 26 или 27 граждан других стран ЕС.