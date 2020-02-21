Рим, 21 февраля 2020, 20:31 — REGNUM 19 граждан Италии, находившеся на борту парома Diamond Princess, в пятницу, 21 февраля, вылетели из Токио в Рим.
Также на борту самолёта, отправленного в Японию властями Италии — 18 граждан других стран ЕС.
Все они ранее прошли необходимые тесты, результаты которых подтвердили отсутствие коронавируса.
Первоначально предполагалось, что самолёт правительства Италии доставит в Рим 30 граждан страны (всех итальянцев — пассажиров Diamond Princess), а также 26 или 27 граждан других стран ЕС.