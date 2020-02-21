Ашхабад, , 19:59 — REGNUM Из-за произошедшей утром 21 февраля крупной аварии в туркменской энергосистеме, поставки электроэнергии из Туркмении в Узбекистан снизились в 13 раз — с 780 до 60 мегаватт. Об этом сообщает пресс-служба «Национальных электрических сетей Узбекистана».

По имеющейся информации, на высоковольтной линии электропередачи, соединяющей Марыйскую теплоэлектростанцию с подстанцией «Сердар», произошло возгорание, что привело к нарушению экспорта электроэнергии на территорию соседнего Узбекистана.

В результате выхода из строя этой части туркменской энергосистемы, потребители электроэнергии мощностью 600 мегаватт оказались временно отключены от энергосистемы Узбекистана.

В настоящее время туркменские энергетики в оперативном порядке пытаются выявить и устранить причины выхода из строя энергетической сети для скорейшего возобновления поставок электроэнергии в Узбекистан.