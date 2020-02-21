Харьков, Украина, , 20:03 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба отделения Национальной полиции Украины по Харьковской области.

Информация об инциденте поступила в полицию 20 февраля в 23:15 (00:15 мск) от медиков, к которым за помощью обратился 30-летний гражданин Португалии.

Мужчина сообщил медикам, что на него напали неизвестные около стадиона «Металлист». Пострадавшему нанесли телесные повреждения, он был госпитализирован с различными травмами.

Сам пострадавший просил сотрудников полиции остановить проверку по этому инциденту и пояснил, что никаких претензий ни к кому не имеет и предъявлять не будет. Сведения о произошедшем были внесены в единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве УК Украины.

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