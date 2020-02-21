Москва, , 19:40 — REGNUM Причиной возвращения в аэропорт вылета пассажирского самолёта Azur Air, направлявшегося со Шри-Ланки в Москву, стала техническая неисправность. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как уточняется, во время полёта на борту воздушного судна сработал датчик, сигнализирующий о «возможной некритической неисправности». В связи с этим командир экипажа принял решение развернуть самолёт.

Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. В авиакомпании пообещали предоставить пассажирам рейса резервное воздушное судно, вылет которого в Москву назначен на 5:40 по московскому времени.

«На время ожидания пассажиры будут размещены в гостиницу и обеспечены всеми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, летевший из Коломбо в московский аэропорт «Внуково», сделал несколько кругов над морем, после чего направился в обратном направлении.

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