Сыктывкар, , 19:34 — REGNUM В Коми готовят к эвакуации четыре из шести упавших фрагментов ракеты-носителя «Союз-2». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.

В связи с запуском ракеты-носителя 20 февраля были объявлены опасными для пребывания Княжпогостский и Удорский районы республики. После запуска аппарата сотрудники минприроды Коми и космодрома Плесецк провели авиаобследование территорий для фиксации мест падения отделяющихся частей и определения возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, «прием» космического «мусора» на своей территории является для Коми традиционным. Периодически из-за запуска космических аппаратов с космодрома Плесецк из населенных пунктов, находящихся в зоне риска, республики эвакуируют жителей.