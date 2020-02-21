Москва, , 19:38 — REGNUM Два человека, в том числе один пешеход, пострадали в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла во второй половине дня 21 февраля на улице Лётчика Бабушкина. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, от удара один из них вылетел на тротуар, где сбил пожилую женщину-пешехода.

В результате аварии травмы получили женщина-пешеход и пассажир одного из легковых автомобилей. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пешехода при наезде на него легкового автомобиля в центре Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы пешеход погиб в результате наезда автомобиля