Москва, 21 февраля 2020, 19:11 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, летевший со Шри-Ланки в Москву, возвращается в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24
Согласно данным сервиса, воздушное судно сделало несколько кругов над морем, после чего направилось в сторону города Коломбо. Причины возвращения самолёта неизвестны.
Из информации на онлайн-табло аэропорта «Внуково», куда должен был прибыть самолёт, следует, что рейс ZF 7564 Коломбо — Москва отменён.
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