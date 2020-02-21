Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 19:06 — REGNUM Эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украины показали, в каких условиях они отбывают двухнедельный карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская область). Видеозапись из санатория выложила на своей странице в социальных сетях гражданка Украины Александра Волкова.

Напомним, что власти Украины 20 февраля эвакуировали 45 своих граждан из китайского города Ухань, а также 27 иностранных граждан. Двое иностранцев предусмотрительно сошли в Алма-Ате, когда самолет был на дозаправке.

Прибывших на Украине ожидал враждебный прием. Украинские граждане в ряде областей, в частности во Львовской, воспротивились тому, чтобы к ним на территорию везли тех, кого эвакуировали из зараженного коронавирусом Уханя.

Властям в итоге удалось довезти эвакуированных до санатория Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавская область), но там местные жители попытались не пустить автобусы с людьми, которых везли в карантин, на территорию санатория. В ход пошли камни и горящие покрышки.

Полиции с трудом удалось оттеснить беснующуюся толпу и сопроводить людей в санаторий.

Судя по видеозаписи Волковой, условия содержания в санатории весьма посредственные. Комнаты давно не видели ремонта, замков на входных дверях в номера нет. Также Волкова отметила, что душ бьет током.