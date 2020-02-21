Токио, , 18:00 — REGNUM В Японии в возрасте 87 лет скончался Икэда Масахо, переживший в 1954 году последствия взрыва американской водородной бомбы Кастл Браво на атолле Бикини, сообщает 21 февраля телеканал NHK.

По информации телеканала, причиной смерти признан рак желудка.

Напомним, Икэда Масахо был членом экипажа японской рыболовецкой шхуны «Фукурю-Мару», оказавшейся в районе испытаний американской водородной бомбы на атолле Бикини в 1954 году.

На шхуну с экипажем из 23 человек более трёх часов оседал радиоактивный пепел. В течение первого года после взрыва умер только один член команды, причиной смерти был признан цирроз печени, осложнённый гепатитом С. Многие рыбаки с «Фукурю-Мару» пережили возраст в 70 и более лет.

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