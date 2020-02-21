Брянск, , 18:01 — REGNUM Диагноз «коронавирус» не подтвердился у гражданки Китая, снятой с поезда в Брянске. Об этом журналистам 21 февраля сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

По его словам, готовы результаты анализов женщины — ни ОРВИ, ни коронавирус у гражданки КНР не установлены. Её госпитализировали утром 21 февраля в инфекционную больницу и провели тщательное обследование.

Женщина ехала на поезде «Киев — Москва». Остальных пассажиров вагона направили на карантин в Брянскую городскую больницу №4.

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