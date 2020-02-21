Пенза, , 17:55 — REGNUM Глава администрации Атмисского сельсовета Нижнеломовского района нарушил закон о муниципальной службе. Это выяснилось в ходе проверки, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Пензенской области.

Чиновник в сентябре 2019 года принял на работу в возглавляемый им орган местного самоуправления свою супругу на должность оператора газовой котельной. При этом он не уведомил надлежащим образом представителя нанимателя — главу сельсовета о личной заинтересованности которая может привести к конфликту интересов. Также он не информировал местную Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

Глава администрации сельсовета привлечен к дисциплинарной ответственности, трудовой договор с его супругой расторгнут.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году были найдены аналогичные нарушения в администрации одного из сел Карачаево-Черкесии. Глава села принял на должность главного специалиста администрации свою жену. По требованию прокуратуры ее пришлось уволить.