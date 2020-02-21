Москва, , 17:59 — REGNUM Пешеход погиб в результате наезда легкового автомобиля в центре Москвы. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 14:07 мск на улице Красная Пресня. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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