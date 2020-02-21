Оренбург, , 17:42 — REGNUM В Оренбурге 21 февраля произошло частичное обрушение фасада дома по ул. Пролетарской. Пострадавших нет, ситуация не вызывает опасений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Причинами ЧП названы скопление снега на кровле здания, протечка кровли и замачивание фасада. В результате упал облицовочный кирпич.

Сотрудники управляющей компании в оперативном порядке начали работы по ликвидации снежной массы и ледяной корки с крыши дома. Затем подрядчик установит временные подпорки. Когда фасад высохнет, осуществят перекладку обрушившейся части фасада.

В управлении ЖКХ администрации города заявили, что на ликвидацию последствий ЧП потребуется два дня. В отношении управляющей компании, обслуживающей дом № 273 на ул. Пролетарской, проведут проверку.