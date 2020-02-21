Омск, , 17:41 — REGNUM Жительница Омска и её сожитель признаны виновными в истязании малолетнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 февраля в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, приговор вынесен 35-летнему программисту Сергею Казакову и его 27-летней сожительнице Алине Юмашевой. Они признаны виновными в истязании и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Юмашева также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Установлено, что в своей квартире в Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречневую крупу. Мальчик стоял на гречке от получаса до девяти часов.

Мать мальчика знала о происходящем, но не вмешивалась и даже одобряла действия супруга.

11 мая, после очередного такого воспитания, мальчик убежал к соседу по даче и рассказал о случившемся. Сосед обратился в правоохранительные органы. Мальчика поместили на стационарное лечение, ему потребовалась хирургическая операция. В ходе следствия была изъята видеозапись, зафиксировавшая издевательства. Также было установлено, что Казаков неоднократно бил ребёнка.

Мужчина в ходе следствия был заключён под стражу, женщина находилась под подпиской о невыезде. 21 февраля суд назначил Казакову 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, Юмашевой — 1,5 года лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, историю о наказании ребёнка гречкой обнародовали соцсети и СМИ. На появившихся в интернете фотографиях было видно, что гречка буквально вросла в колени мальчика.

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