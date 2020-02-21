Брянск, , 17:30 — REGNUM 34-летний житель Унечского района подозревается в осквернении мест захоронений. Мужчина сбил с могильного памятника бронзовые накладки и сдал их на металлолом, сообщили 21 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В Унече местная жительница обнаружила, что с памятника её родственника на кладбище исчезли три бронзовые накладки с портретом покойного, датами и словами скорби, а также разрушена часть надгробной плиты. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий по этому происшествию задержали подозреваемого. Ранее судимый мужчина признался, что обратил внимание на памятник, когда проходил мимо. Он вернулся к захоронению с инструментами, сбил таблички и отнёс их в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф, либо обязательные или исправительные работы, возможен и арест до трёх месяцев.