Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:23 — REGNUM На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что обвиняемый в 2013 году получил от гендиректора строительной фирмы взятку в виде автомобиля «Тойота Ланд Крузер 200», стоимостью около 2,5 млн рублей. За это он гарантировал взяткодателю подписать акт выполненных работ несмотря на их исполнение в частичном объеме.

Бывший чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).