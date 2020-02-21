Ижевск, , 17:21 — REGNUM В Московской области и Ижевске задержаны 11 предполагаемых участников криминальной группировки, которые специализировались на кражах денег с банковских счетов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной оценке, участники группировки похитили более 3 млн рублей, жертвами мошенников могут являться около 200 человек. История началась с возбуждения уголовного дела в Чувашии, после того как житель Чебоксар сообщил правоохранителям о списании без его ведома средств с банковского счета.

Схема мошенников была раскрыта в ходе оперативно-следственных мероприятий. Данные о платежных картах, кодах доступа к ним и номерах электронных кошельков потерпевших перехватывались на различных сайтах в интернете. Узнав реквизиты чужих счетов? банда совершала покупки товаров и услуг на одном из интернет-порталов.

«Сотрудники полиции организовали взаимодействие со службой безопасности компании-владельца этого ресурса», — отметила Волк и добавила, что удалось установить одного из организаторов банды. В ходе задержания подозреваемые оказали активное сопротивление, один из них заблокировал дверь квартиры в Ижевске крупногабаритной техникой, квартиру пришлось брать штурмом.

В настоящее время двое фигурантов заключены под стражу, в отношении 9 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2019 года более 700 уголовных дел было возбуждено в Удмуртии по преступлениям, совершенным в интернете. Так, 132 уголовных дела было возбуждено после взлома страниц пользователей в соцсетях и рассылки с просьбой одолжить денег. Еще 150 жителей республики потеряли денежные средства при покупке и продаже товаров или услуг в интернете. Ряд пользователей потеряли деньги в связи с участием в интернет-конкурсах.