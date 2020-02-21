Белгород, , 17:20 — REGNUM Женщина с двумя детьми отравились бытовым газом в своей квартире, сообщили 21 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве назначили доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне 36-летняя хозяйка квартиры в доме по улице Островского и двое её детей 2003 и 2008 годов рождения почувствовали себя плохо. Около 23:00 они вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавших в больницу, а после отпустили домой.

Вероятной причиной отравления стала неисправность дымохода. После проверки будет принято процессуальное решение.