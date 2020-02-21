Пенза, , 16:52 — REGNUM Полицейские в Пензе получили сообщение о том, что в одной из квартир обнаружили мёртвым 43-летнего местного жителя. Приехав на место происшествия, сотрудники полиции действительно обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Находящийся рядом отец погибшего признался в совершении преступления, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Пензенской области.

Установлено, что потерпевший проживал вместе с родителями, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков, а также угрозу убийством в адрес близких родственников. В августе 2019 года он освободился из исправительной колонии, нигде не работал, но при этом требовал деньги у родителей на покупку алкоголя.

В день преступления пытался поджечь матрас, родственники своевременно потушили, ломал мебель. При очередной угрозе в адрес родителей возник конфликт. Отец повалил на пол сына, стал душить, пока сын не перестал подавать признаков жизни. Смерть констатировали врачи скорой помощи, которую вызвали родственники семьи.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января текущего года 16-летнему ученику 8-го класса одной из петербургских школ было предъявлено обвинение в убийстве сожителя матери подростка — 46-летнего мигранта из Узбекистана. По версии следствия, в ночь с 10 на 11 января на лестничной площадке в ходе внезапно возникшей ссоры подросток нанес смертельный удар ножом в шею сожителю своей матери. По данным местных СМИ, погибший мигрант нигде не работал и жил в Петербурге без регистрации. Его сожительница, мать обвиняемого, заявила, что мужчина регулярно избивал подростка. Сам школьник состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних в связи с совершением им административных правонарушений.