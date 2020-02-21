Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону дерево обрушилось на газовую трубу. Об инциденте на улице Ленина в экстренные службы сообщили очевидцы в социальных сетях.

«На улице Ленина, 91/1 рухнуло старое дерево и сломало газовую трубу. На улице ощущается запах газа», — написал подписчик паблика «Ростов Главный».

По последним данным, никто в результате ЧП не пострадал. На место прибыли специалисты газовой службы. Подача голубого топлива временно приостановлена. В зону отключения попали более 300 человек.