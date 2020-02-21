Москва, , 16:03 — REGNUM Басманный суд Москвы 26 февраля рассмотрит возможность перевода под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Заседание состоится 26 февраля в 12 часов», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Коновалов признался в совершении преступления и дал обличающие показания против своего экс-руководителя Игоря Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Коновалов, Ляховец и ещё трое экс-сотрудников полиции обвиняются в совершении преступления предусмотренного п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

По версии следствия, летом 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.