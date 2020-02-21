Казань, , 15:59 — REGNUM Вахитовский суд Казани арестовал до 18 апреля гражданина Украины, который обвиняется в участии в деятельности международной экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По версии следствия, обвиняемый на своей странице в социальных сетях публиковал экстремистские материалы и вёл агитацию. Летом 2018 года он вместе с ещё одним участником организации обвинили в неверии своего знакомого. Такое обвинение, согласно канонам радикального исламизма, может привести к любой физической расправе, вплоть до лишения жизни.

В суде обвиняемый рассказал, что является гражданином Украины, а в Казань приехал для работы на стройке, сообщает Интерфакс. Он признал, что знаком с другими исламистами, однако отверг обвинения в призывах к джихаду, утверждая, что убеждал неверующих.

Также ранее были задержаны двое сообщников обвиняемого, в отношении которых возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января ячейку террористической организации сотрудники ФСБ раскрыли в Дагестане. В ходе обысков у задержанных изъяли литературу и электронные носители, содержащие экстремистские материалы. Всего задержали шестерых граждан РФ из числа лидеров и активных участников ячейки.