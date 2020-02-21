Ставрополь, , 16:50 — REGNUM Пятеро подростков из Шпаковского района Ставрополья отравились неизвестным веществом. Двоих из них госпитализировали в больницу краевого центра, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе иинздрава региона.

На телефон единой дежурной диспетчерской службы по городу Михайловску примерно в 10:30 поступил вызов в школу №18 поселка Демино. Поводом стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков. На место происшествия выехали бригады скорой помощи. Медики осмотрели детей и зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение, также отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии школьники не нуждались.

«Двое подростков госпитализированы в больницу краевого центра. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, стабильное, их жизни ничто не угрожает», — отметили в ведомстве.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что в произошедшем в настоящее время разбираются правоохранительные органы, а также краевые министерства образования и здравоохранения.