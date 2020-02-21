Белгород, , 15:25 — REGNUM Массовое отравление детей произошло в детском саду № 14 в микрорайоне Новый Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Родители говорят о более чем 20 случаях, в мэрии рассказали о госпитализации трёх детей.

По данным горадминистрации, 20 февраля руководство сада уведомило власти и медиков о происшествии, в группах установили карантин и усилили режим дезинфекции. 21 февраля в дошкольном учреждении работают врачи-эпидемиологи регионального Центра гигиены и эпидемиологии, специалисты городского управления образования и 4 детской поликлиники.

Состояние здоровья трёх госпитализированных детей, проходящих стационарное лечение, удовлетворительное, ответили на запрос телеграм-канала «Белгород №1» в мэрии.