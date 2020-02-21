Харьков, Украина, , 15:21 — REGNUM В Харькове предприниматели, торгующие на рынке «Барабашово», заблокировали дорогу спецтехнике, заявил руководитель пресс-службы ТЦ «Барабашово» Сергей Зайцев, сообщило 21 февраля информационное агентство «Укринформ».

Он рассказал, что около 200 человек собрались, чтобы помешать демонтажу арки, на которой написано название рынка, расположенной возле центрального входа.

«Подъехали до десятка единиц спецтехники, включая грузовики, два автокрана и четыре автовышки. Предприниматели заградили им въезд на территорию рынка и потребовали уехать. Возле арки возник конфликт, потасовка, один из грузовиков чуть не наехал на предпринимателя», — сообщил Зайцев.

Через некоторое время техника была вынуждена уехать. Предприниматели остались дежурить, опасаясь сноса рынка.

Напомним, через территорию рынка «Барабашово» местные власти хотят проложить трассу, для чего некоторые павильоны рынка нужно снести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники «Барабашово» возвели баррикады для того, чтобы не допустить проезда спецтехники на территорию рынка.

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