Омск, , 14:10 — REGNUM Сразу семь девочек почувствовали себя плохо на школьном празднике в одном из учебных заведений Омска. Учениц доставили в медицинское учреждение, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в УМВД России по Омской области.

В ведомстве уточнили, что одну из девочек уже отпустили из медучреждения, остальные находятся под присмотром врачей. Опасности для их здоровья нет.

«По предварительным данным, отравления психоактивными веществами не установлено. По данному факту проводятся проверочные мероприятия», — подытожили в областном УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске Республики Алтай с 6 по 11 февраля госпитализировали 27 воспитанников интерната с головной болью и повышенной температурой. У большинства был диагностирован острый гастроэнтерит, у четырёх выявили аденовирус.

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