Мурманск, , 13:56 — REGNUM Заместитель министра имущественных отношений Мурманской области задержан по подозрению в получении взятки, сообщает B-port со ссылкой на информированного источника.

Сегодня в министерство с обысками пришли сотрудники силовых ведомств. Ситуацию в органах и в правительстве пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой структуре правительства Мурманской области, министерство имущественных отношений должно быть расформировано в ближайшее время, а его функционал будет передан минэкономразвия.