Москва, , 13:41 — REGNUM Московские сотрудники полиции задержали мошенницу, которая обманным путём заполучила 1 млн рублей. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по городу Москве.

В отдел полиции поступило заявление от 28-летней москвички. Она рассказала, что познакомилась с женщиной, которая обещала ей свои услуги, связанные с постановкой на очередь для получения социального жилья. В качестве платы за услугу женщина попросила 1 млн рублей. Потерпевшая передала деньги мошеннице под расписку. Та, в свою очередь, попросила ждать сообщения о положительном решении вопроса. Спустя определённое время аферистка перестала отвечать на звонки. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

В результате розыскных действий полиции удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 35-летняя москвичка, она задержана по подозрению в совершении аналогичного преступления. Также установлено, что аферистка изначально не собиралась выполнять условия договора, а просто ввела в заблуждение потерпевшую относительно своих возможностей.

Как сообщает пресс-служба УВД по САО, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Раннее ИА REGNUM сообщало о псевдоцелительнице. За её услуги жертва заплатила свыше 1 млн рублей.

О ясновидящей пострадавшая узнала из передачи, которую показывали по телевизору с указанием телефона. Женщина перечислила на счёт экстрасенса более 1 млн рублей за предсказания своего будущего, улучшение ауры и снятия порчи.

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