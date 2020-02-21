Ростов-на-Дону, , 13:37 — REGNUM В Ростовской области полицейские закрыли подпольный цех с алкоголем. Трое подозреваемых в организации производства контрафактных спиртных напитков задержаны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 февраля.

Как полагают следователи, банда злоумышленников изготавливала и хранила на территории гаражного кооператива в Каменске-Шахтинском алкоголь, угрожающий жизни и здоровью потребителей. Его продавали на одном из местных рынков. В гараже было обнаружено более 1 тыс. литров готовой контрафактной алкогольной продукции, 1,2 тыс. литров спиртовых концентратов. Образцы направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенной группой лиц по предварительному сговору».

ИА REGNUM напоминает, что ранее силовики обнаружили подпольный цех по производству алкоголя в Ростове-на-Дону. На реализации контрафактной продукции злоумышленники заработали более 17 млн рублей.

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