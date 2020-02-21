Анкара, 21 февраля 2020, 13:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, обвиняемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 21 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация прошла в столице государства, городе Анкара. Журналисты отмечают, что сотрудники силовых ведомств разыскивают еще одного человека, обвиняемого в связях с повстанцами.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.
На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.
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