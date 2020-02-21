Анкара, , 13:44 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 14 человек, обвиняемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 21 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла в столице государства, городе Анкара. Журналисты отмечают, что сотрудники силовых ведомств разыскивают еще одного человека, обвиняемого в связях с повстанцами.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции арестовали члена Рабочей партии Курдистана