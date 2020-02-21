Москва, , 13:28 — REGNUM В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы задержали 16-летнего молодого человека, угнавшего автомобиль из каршеринга. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию обратился представитель каршеринговой компании. Он заявил, что с парковки на улице Академика Анохина был угнан автомобиль, принадлежащий компании. Материальный ущерб составил не менее полутора миллионов рублей.

Вскоре сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль, за рулем был 16-летний молодой человек. Он воспользовался аккаунтом незнакомого ему мужчины, проник в автомобиль и угнал его.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемого отпустили и обязали по призыву явиться в правоохранительные органы.