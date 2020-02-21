Москва, , 13:20 — REGNUM В Москве огнеборцам удалось спасти пять человек и кота из горящей квартиры на Ленинском проспекте. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

Утром в 8:37 поступила информация о пожаре на юго-западе столицы. За короткое время прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горит квартира на втором этаже жилого дома, а люди с верхних этажей просят о помощи.

Благодаря отлаженным действиям пожарных, было спасено пять человек и питомец одного из жильцов.

«Уловил еле заметное движение в углу задымленной комнаты. В таких случаях мы всегда проверяем, что это может быть. Я подполз ближе, смотрю, а это кот. Он был практически без сознания и еле шевелился. Мы с ребятами тут же вынесли его на свежий воздух и начали откачивать», — рассказал пожарный.

Несмотря на довольно сложную обстановку, пожарные не допустили распространение пожара в другие квартиры. И уже в 9:02 пожар был полностью потушен.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Москве