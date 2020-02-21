Уфа, , 13:19 — REGNUM Адвоката обвиняют в попытке мошенничества в Уфе на сумму пять миллионов рублей. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, осенью прошлого года 42-летний адвокат Уфимского городского филиала «Башкирской коллегии адвокатов» предложил экс-супруге высокопоставленного полицейского, которого обвиняли в получении взятки и совершении других преступлений, решить вопрос о переквалификации данных преступлений и смягчении наказания. За эти услуги обвиняемый, считают следователи, запросил пять миллионов рублей.

Отмечается, что фактически адвокат не имел таких возможностей. Обвиняемого задержали в октябре прошлого года после получения вышеназванной суммы на месте преступления.

Сообщается, что свою вину обвиняемый полностью признал. В данный момент мужчина находится под стражей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Отмечается, что на автомобиль обвиняемого и на его деньги в сумме 250 тысяч рублей был наложен арест в обеспечительных целях. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд.

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